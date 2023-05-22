شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تؤجل مناقشة موازنة نقل إسكندرية بسبب 224 أتوبيسا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللحنة، الموافقة على مشروع قانون موازنة هيئة "نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية" للعام المالى 2023/2024.

جاء ذلك بسبب ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن وجود 224 أتوبيسا لا يعمل بالمحافظة.

وأوصت اللجنة، بموافاتها بتقرير فنى شامل عن الأتوبيسات المذكورة على أن تضم اللجنة المزمع تشكيلها ممثلين عن المحافظة، النقل العام، الخدمات الحكومية، المالية، مركز الصيانة.

وشدد الحسينى، على أن يتم موافاة اللجنة بالتقرير الشامل عن حالة كل أتوبيس على حدى، والمطلوب لكى يعود هذا الأتوبيس للعمل مرة أخرى ".

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت اجتماع اليوم برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية".