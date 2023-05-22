شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تقترح زيادة اعتمادات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 5 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة اعتمادات العلاج علي نفقة الدولة بما لايقل عن خمسة مليارات جنيه، حيث تقدر الاعتمادات المالية لتفقة الدولة بمبلغ 7.5 مليار جنيه في حين أن المتفق فعليا خلال عام 22/23 بحوالي 15 مليار جنيه وذلك قبل زيادة التكاليف.

جاء ذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2023/2023 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين.

وأيدت لجنة الخطة والموازنة ،طلب النائب مصطفي سالم بزيادة اعتمادات العلاج على نفقة الدولة نظرا لأهميتها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل، وانتهت اللجنة الي بذل كل جهودها مع وزارة المالية والتخطيط لدعم نفقة الدولة بأكبر مبلغ ممكن.