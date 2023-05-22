شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" توافق على مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 لقطاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبلغ إجمالي الموازنة المقدرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2023/2024، 576.103.618.000، وبلغت مخصصات الباب الأول الأجور 3 مليار و990 مليون جنيه، والمقدر لبند المصروفات 393 مليار و450 مليون جنسهن وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية 3 مليار و296 مليون جنيه.

وأوصت لجنة القوى العاملة بتطوير وتحديث مقرات ومكاتب التأمينات الاجتماعية فى المحافظات سواء فى المباني أو الأجهزة والمعدات، لتحسين الخدمة والتيسير على المواطنين.

وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الأحد، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وبحضور ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووافقت اللجنة كذلك على مشروع موازنة مركز السلامة والصحة المهنية، وأوصت اللجنة بدعمه نظرا لأهميته فى الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، ووجهت الشكر لوزير القوى العاملة على المرونة في التفتيش على المصانع والشركات من أجل الحفاظ على المستثمر الوطني والأجنبي، كما أوصت اللجنة بإعداد مقترح لتطوير المركز وطلباته بشأن البدلات النقدية.