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انت الان تتابع خبر إيطاليا تهزم البرازيل واليابان تتجاوز السنغال في مونديال الشباب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456710-638203598904248434.png
2023-05-22 | 15:42
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افتتح المنتخب الإيطالي مشواره في كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة في الأرجنتين، بالفوز على نظيره البرازيلي (3-2)، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.
وفرض المنتخب الإيطالي تفوقه في الشوط الأول الذي تقدم خلاله بثلاثية سجلها ماتيو براتي وسيزاري كاسادي (الهدفان الثاني والثالث) في الدقائق 11 و28 و35 من ضربة جزاء.
وفي الشوط الثاني، رد المنتخب البرازيلي، ثاني أكثر المنتخبات فوزا بلقب البطولة برصيد 5 ألقاب، بهدفين سجلهما ماركوس ليوناردو في الدقيقتين 72 و87.
وحصد المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط له في البطولة متساويا في ذلك مع نظيره النيجيري في صدارة المجموعة الرابعة، حيث فازت النسور الخضراء على الدومينيكان (2-1).
وفي الشوط الثاني، رد المنتخب البرازيلي، ثاني أكثر المنتخبات فوزا بلقب البطولة برصيد 5 ألقاب، بهدفين سجلهما ماركوس ليوناردو في الدقيقتين 72 و87.
وحصد المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط له في البطولة متساويا في ذلك مع نظيره النيجيري في صدارة المجموعة الرابعة، حيث فازت النسور الخضراء على الدومينيكان (2-1).
وفي المجموعة الثالثة، تغلب المنتخب الياباني على نظيره السنغالي (1-0)، وقد سجل هدف المباراة الوحيد كرو ماتسوكي في الدقيقة 15.
وتستأنف البطولة مساء الاثنين بلقاء المنتخب الإنجليزي مع نظيره التونسي، ومنتخب أوروجواي مع نظيره العراقي في المجموعة الخامسة.
كما تشهد المجموعة السادسة لقاء فرنسا مع كوريا الجنوبية وجامبيا مع الهندوراس.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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