انت الان تتابع خبر موقف جديد من برشلونة حول عودة ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحول أزمة فينيسيوس، قال تشافي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "كانت هناك حالات عنصرية ومن المؤسف أن تحدث هذه الأشياء في 2023".

وأضاف: "يجب أن ندين الأفعال العنصرية ضد أي ناد أو أي لاعب، مثل تلك التي حدثت مع فينيسيوس.. أعتقد أنهم سيحاولون العثور على المتورطين".



وتابع: "كرة القدم الرياضة الوحيدة التي تبدو فيها الإهانات طبيعية. هذا لا يحدث في الرياضات الأخرى، لماذا علينا كلاعبين أو مدربين أن نواجه هذه الأمور؟ يجب أن تتوقف".

وواصل: "مركز الظهير الأيمن لن يكون أولوية في الميركاتو، بينما بوسكيتس سيغادر لذا نحن بحاجة إلى لاعب خط وسط مدافع على مستوى عال في الموسم المقبل".

وأكمل: "في الموسم الحالي كلفتنا الإصابات الكثير خصوصا في أوروبا، يجب أن تكون لدينا عقلية الفوز، لا تزال هناك أمور يجب تحسينها، سنرى ما سنفعل في الميركاتو".

وعن مستقبل فاتي، قال: "نخطط للموسم المقبل، ولم نتخذ أي قرار بشأن أي لاعب، سنرى ما سنفعله.. إننا ننتظر موافقة رابطة الليجا على الخطة الاقتصادية، ثم علينا تحديد كيف يمكننا تقوية فريقنا".

وحول أنباء التعاقد مع جوشوا كيميتش، علق تشافي: "انزعج ريال سوسيداد عندما تحدثت عن زوبيمندي.. لا أريد زعزعة استقرار أي شخص. تسألني عن كيميتش.. حسنا إنه لاعب وسط رائع ولن أقول المزيد".

وبشأن عودة ليونيل ميسي، قال: "وصول ليو معلق في الهواء ويعتمد على أشياء كثيرة، إنه لاعب مذهل وصديقي.. الأمر يعتمد على أشياء كثيرة، ومن بينها رغبته وماذا يريد أن يفعل".