شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تطالب بيان بالهيئات الخدمية الغير معتمدة لموازنتها حتى 31 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من وزارة المالية بيان تفضيلى للهيئات الخدمية التى لم تعتمد موازنتها حتى 31 مارس الماضى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- امانة المراكز الطبية المتخصصة) عن العام المالي 2023/2024.

ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - هيئة الأبنية التعليمية – الاكاديمية المهنية للمعلمين ) عن العام المالي 2023/2024.

وطالب النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من وزارة المالية بيان تفصيلي بشأن لمراجعة موازنات الهيئات الاقتصادية على أن يشمل هذا البيان المساهمات التكافلية لهذه الهيئات بالتفصيل.