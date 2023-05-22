شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توصى بزيادة موازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة دعم الباب الثانى بمبلغ مليار جنيه لموازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للعام المالى 2023/2024، وذلك للوفاء بتعهداتها فى واحد من القطاعات الخدمية الحيوية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- امانة المراكز الطبية المتخصصة) عن العام المالي 2023/2024.

ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - هيئة الأبنية التعليمية – الاكاديمية المهنية للمعلمين ) عن العام المالي 2023/2024.