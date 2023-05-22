في جولة حسم رئاسة تركيا.. المرشح الخاسر سنان أوغان يدعو مناصريه لانتخاب أردوغان

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا سنان أوغان، مرشح الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الاثنين، مناصريه لانتخاب مرشح حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وجاء إعلان أوغان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أعلن خلاله عن اسم المرشح الذي سيدعمه بالجولة الثانية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "حريت" التركية أن المرشح الرئاسي السابق سنان أوغان، أعلن عن دعمه لأردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمعة في تركيا 28 مايو الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها قولها إن المرشح الرئاسي السابق عن تحالف Ata (تحالف أتاتورك) سنان أوغان أعلن اليوم الاثنين عن دعمه الرئيس الحالي ومرشح الانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات.

وأفادت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق، أن أردوغان حصل على 49.24% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 45.07% من الأخذ في الاعتبار الأصوات التي أدلى بها الناخبون خارج البلاد.

كما أعلن أوغان بالفعل عن عدد من الشروط التي سيعتمد عليها قراره بدعم مشرح آخر في الجولة الثانية، ومن بينها عدم السماح لنواب من حزب الديمقراطية الشعبية المعارض المؤيد للأكراد بدخول البرلمان.

ووفقا لأوغان، فإن هذا الحزب هو جناح سياسي لحزب العمل الكردستاني المحظور في تركيا، والمعترف به كجناح إرهابي. وقد رفض حزب الشعوب الديمقراطي تسمية مرشحه، ودعم كيليتشدار أوغلو.