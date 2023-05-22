انت الان تتابع خبر بعد خسارة الانتخابات.. سنان أوغلو يدعم أردوغان في جولة الاعادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن "المرشح الرئاسي السابق سنان أوغان، أعلن عن دعمه لأردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمعة في تركيا 28 ايار الجاري".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أفادت في وقت سابق أن الرئيس التركي حصل على 49.24% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 45.07% من الأخذ في الاعتبار الأصوات التي أدلى بها الناخبون خارج البلاد.



وكان أوغان قد أعلن في وقت سابق بالفعل عن عدد من الشروط التي سيعتمد عليها قراره بدعم مشرح آخر في الجولة الثانية، ومن بينها عدم السماح لنواب من حزب الديمقراطية الشعبية المعارض المؤيد للأكراد بدخول البرلمان.

وبحسب أوغان، فإن هذا الحزب هو جناح سياسي لحزب العمل الكردستاني المحظور في تركيا، والمعترف به كجناح إرهابي. وقد رفض حزب الشعوب الديمقراطي تسمية مرشحه، ودعم كيليتشدار أوغلو.

