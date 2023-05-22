انت الان تتابع خبر استـقـدام مدير تـقـاعـد بلـدروز بتهــمة "تحويل متوفين لشهداء" مقابل مبالغ مالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنَّ "ملاكات مكتب تحقـيق الهيئة في ديالى ألَّف فريقاً؛ للتحقيق في معلوماتٍ تلقَّاها تفيد بقيام أحد مكاتب الدلاليَّة والصيرفة بالتلاعب بالأضابير التقاعديَّة بـ"تحويل المُتوفَّى شهيداً"، والحصول على رواتب وفروقاتٍ ماليَّةٍ، بالتعاون مع مُدير هيئة التقاعد الوطنيَّة في بلدروز مقابل مبالغ ماليَّةٍ".وتابعت، أنَّ "فريق شعبة الضبط والتحرّي تمكَّن، بعد الانتقال إلى قضاء بلدروز برفقة قوَّةٍ من الفوج التكتيكي في ديالى، من ضبط صاحب مكتب الدلاليَّـة وبحوزتـه مجمـوعةٌ من المعاملات وقـوائم بالأسـماء وأرقام الهويَّات، فضلاً عن مستمسكاتٍ كثيرةٍ مُصوَّرةٍ تعود لعددٍ من الأشخاص المزعوم أنَّهم شهداء".

ونوَّهت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات أمام قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر استقدام مدير التقاعد في بلدروز؛ استناداً إلى أحكام المادة (308) من قانون العقوبات".

