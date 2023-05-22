- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر تعرف على احصائيات مشاركات العراق في مونديالات الشباب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456717-638203652179843465.jpg
2023-05-22 | 17:08
المصدر:
255 مشاهدة
شارك ليوث الرافدين في أربع نسخ سابقة من مونديالات الشباب وحقق نتائج جيدة في بعض منها كان ابرزها المركز الرابع في اخر مشاركة له بمونديال تركيا.
وشارك منتخبنا الشبابي في أربع نسخ من مونديال الشباب كانت أولها في تونس عام 1977 وخرج من دور المجموعات، اما مشاركته الثانية فكانت في مونديال السعودية عام 1989 وخرج من الدور ربع النهائي، ليعود ويخرج من دور المجموعات في مونديال الارجنتين عام 2001 وفي اخر مشاركة له في مونديال تركيا عام 2013 احرز العراق المركز الرابع.
اما عن عدد المباريات التي خاضها ليوث الرافدين خلال مشاركاته السابقة في مونديال الشباب فقد لعب 17 مباراة فاز في 9 منها وتعادل في واحدة وخسر 7 مباريات، سجل خلالها 27 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.
اما عن عدد المباريات التي خاضها ليوث الرافدين خلال مشاركاته السابقة في مونديال الشباب فقد لعب 17 مباراة فاز في 9 منها وتعادل في واحدة وخسر 7 مباريات، سجل خلالها 27 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.
وكان ابرز هدافي ليوث الرافدين خلال مشاركاته بمونديال الشباب حسين سعيد وسجل 3 اهداف وفرحان شكور سجل أيضا 3 اهداف.
ويلعب منتخبنا الشبابي أولى مبارياته في مونديال الارجنتين ضد نظيره الارغواي في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات اسبانيا وتونس.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا