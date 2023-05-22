تركيا.. مرشح الجولة الأولى أوغان يعلن دعمه للرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية



أعلن مرشح الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 28 من الشهر الجاري.



وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، قال أوغان إن المعارضة التركية "لم تستطع أن تقنعنا ولم تتمكن من الحصول على أغلبية البرلمان"، مشددا على أن الرئيس الجديد يجب أن يكون في حالة توافق مع البرلمان.



وقال أوغان إن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لها أهمية بالغة، "لذا قمنا باستشارات موسعة مع المسؤولين في تحالف الأجداد".



وأوضح أن قرار دعم أردوغان كان بعد التشاور مع المسؤولين في حزبه، مشيرا إلى أنه عقد لقاءات مع مرشحي تحالف الجمهور وتحالف الشعب.



وأضاف المرشح الرئاسي لتحالف الأجداد أن موقفه هذا ينبع من سعيه للحفاظ على "المكاسب التي حققتها جمهوريتنا"، مؤكدا أنه لم يطلب أي مناصب "وما يهمنا هو المصالح التركية".



وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين، قال السياسي القومي التركي إنه يجب ترحيل اللاجئين من تركيا، "لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي لبلادنا"، وإنه يجب أن يكون هناك جدول زمني لترحيل اللاجئين إلى دولهم.



وأكد أوغان ضرورة أن تستمر مسيرة الصناعات الدفاعية الوطنية التركية.



وحصل أوغان -الذي انشقّ عن الحركة القومية، الحزب المتحالف مع معسكر الرئيس أردوغان- على 5.17% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية غير النهائية للجولة الأولى التي جرت في 14 مايو/أيار الجاري.



أثر كبير

ويرى مراقبون أن توجيه أوغان للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم له في الجولة الأولى لصالح أحد المرشحين في الجولة الثانية، من الممكن أن يكون له أثر كبير في تحديد هوية رئيس تركيا المقبل، في حين يرى آخرون أنه لا يملك مثل هذا التأثير.



وفي الجولة الأولى، لم يحصل الرئيس أردوغان وأبرز منافسيه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو على الأكثرية المطلقة (أكثر من 50% من الأصوات) اللازمة للفوز، ولذلك فقد تأهّلا إلى دورة ثانية حاسمة يوم 28 مايو/أيار الجاري.



وحصل أردوغان في الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي على 49.51% من الأصوات، في حين حصل كليجدار أوغلو على 44.88%.



وأوغان أكاديمي وباحث وسياسي قومي تركي ينحدر من أصل أذربيجاني، وهو عضو سابق في حزب الحركة القومية التركي، وبرلماني سابق. ترشح للانتخابات الرئاسة التركية عام 2023 عن تحالف الأجداد (ATA)، وهو تحالف يضمّ أحزابا قومية متطرفة، أهمها حزب الظفر الداعي لترحيل اللاجئين من البلاد.



المصدر: الجزيرة