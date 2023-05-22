شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يكرم أهالى الغربية الفائزين بالمسابقة الرمضانية "اعرف بلدك".. ويؤكد: تهدف لرفع الوعى الثقافي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية، احتفالا في مدينة طنطا لتوزيع جوائز مسابقة رمضان التي نظمها لأهالى الغربية طوال شهر رمضان الماضى ولمدة 30 يوما، وقام محمد حازم الجندي، عضو لجنة الشباب بحزب الوفد، بتوزيع جوائز المسابقة الرمضانية والتى تم إطلاقها بعنوان "اعرف بلدك" على المتسابقين الفائزين بمحافظة الغربية، نيابة عن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ.

وتأتي المسابقة هذا العام، في نسختها الثالثة، والتى يتم تنظيمها عبر الصفحة الرسمية للنائب المهندس حازم الجندي على مدار شهر رمضان المبارك، ويتم منح الفائزين بها جوائز مالية، بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وحثهم على المشاركة فيما يتم إطلاقه من فعاليات وأنشطة ثقافية مختلفة .

ومن جانبه، قال عضو لجنة الشباب بحزب الوفد محمد حازم الجندي، إن المسابقة تهدف لتنمية الوعي بالشخصيات ذات الأثر التاريخي، من أبناء محافظة الغربية، والأماكن الدينية والثقافية بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تنمية المستوى المعرفي والثقافي لا سيما للشباب والنشء الصغير، لكي يعى جيدا المقومات والموارد البشرية، التي تمتلكها مصرنا الحبيبة، وذلك لتوجيه هذه المقومات في صالح خدمة وطنه.

ووعد محمد حازم الجندي، بمزيد من التطوير والاهتمام بالتواصل الرقمي مع أبناء المحافظة، بالإضافة إلى أنه استمع لمقترحاتهم بشأن تطوير المحتوى ليواكب تطلعاتهم، ويساهم في تنمية الوعي لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية الوعى باعتباره أمن قومى لبلدنا الحبيب، إذ يجب على كل محب لبلده أن يتابع وعن كثب التحديات التي تواجه بلده.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة الرمضانية، قد انطلقت في إطار حملة أطلقها المهندس حازم الجندى للوعى، تبدأ بأهالى محافظته في الغربية، والهدف منها تنمية الوعى والانتماء لدى المواطنين، وزيادة معرفتهم بالمعالم السياحية والتاريخية في المحافظة وكذلك بالمعالم التاريخية في مصر كلها.