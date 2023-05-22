انت الان تتابع خبر في السويد.. نصير شمة يلهم الجماهير بأمسية موسيقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - احيت مؤسسة بيت العود والغناء الشرقية أمسية موسيقية مميزة قدمها الموسيقار نصير شمة في مدينة مالمو، وسط حضور الجالية العربية في السويد، وشهدت تقديماً رائعاً لعروض موسيقية.





وعبر مدير المؤسسة، الفنان الفلسطيني يوسف البدر، عن سعادته البالغة بتقديم حفل موسيقي مميز للجالية العربية في السويد، معرباً عن أمله في أن يعزز هذا الحدث الفني التواصل الثقافي والترابط بين الثقافات المختلفة. وتأتي هذه الأمسية كإعلان عن مشروع مهرجان مالمو للعود والأغنية العربية، الذي يعتبر برنامجاً فنياً مستقلاً بتنظيم وإشراف نخبة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين، بهدف دعم وترويج وتشجيع المبدعين في مجال الموسيقى والغناء العربي.وعبر مدير المؤسسة، الفنان الفلسطيني يوسف البدر، عن سعادته البالغة بتقديم حفل موسيقي مميز للجالية العربية في السويد، معرباً عن أمله في أن يعزز هذا الحدث الفني التواصل الثقافي والترابط بين الثقافات المختلفة. من جانبه، اعرب الفنان نصير شمة عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه الأمسية الموسيقية وتواجده أمام الجمهور العربي في السويد، وتمنى شمة الامن والاستقرار الدائم لشعوب الوطن العربي وللعالم بأسره.

وأكد أن الفن والثقافة يمكنهما بناء جسور التفاهم والسلام في هذا العالم المواجه للتحديات، كما أعرب عن أمله في أن يجتمع الناس حول القيم الإنسانية المشتركة ويعملوا معاً لايجاد عالم يسوده السلام والمحبة والتسامح، وشكر نصير شمه الجمهور الذي حضر الحفل، معرباً عن تقديره العميق لدعمهم وتشجيعهم المستمر.

وأكد أنه سيستمر في تقديم الموسيقى والفن الذي يحمل رسائل إيجابية ويجمع الناس من مختلف الثقافات، واضاف انه من المهم أن نستمر في دعم وتشجيع الفنانين والفعاليات الثقافية المماثلة، حيث يعد الفن والموسيقى وسيلة قوية للتعبير والتواصل وتعزيز الوحدة والتفاهم العالمي.