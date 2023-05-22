انت الان تتابع خبر البرازيل تدين "الهجمات العنصرية" على فينيسيوس وتدعو اسبانيا لهذا الامر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني، لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع، أمس الأحد، عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد المهاجم الأسود لريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي أنه تقدم بشكوى للادعاء الإسباني بداعي تعرض فينيسيوس لجريمة كراهية خلال توجيه هتافات عنصرية ضده عند اللعب في ضيافة فالنسيا في ملعب ميستايا، أمس الأحد.



وتوقفت مباراة ريال مدريد وفالنسيا 10 دقائق في الشوط الثاني بعدما قال فينيسيوس للحكم، إنه تعرض لإساءة عنصرية من قبل الجماهير.

وأكمل اللاعب البرازيلي المباراة لكنه طُرد بعد ذلك بدقائق إثر شجار مع لاعبي فالنسيا.

وتم تداول بعض الصور التي ظهر فيها فينيسيوس جونيور وهو يبكي متأثرا بالهتافات العنصرية، التي جاء على رأسها "الموت لفينيسيوس".

من جهته قال فالنسيا، إنه "سيطبق أقصى عقوبة ضد المشجعين المتورطين في العنصرية، وإنه سيتم منعهم من دخول ملعب ميستايا مدى الحياة".

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد بعد مواجهة فالنسيا: " "لا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، فأنا غاضب للغاية، ما حدث اليوم عار".

وأضاف: "الجماهير الحاضرة وصفت فينيسيوس بالقرد، وأعتقد أن رابطة الليغا لديها مشكلة خطيرة للغاية مع هذا الأمر".

