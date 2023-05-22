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انت الان تتابع خبر الاتحاد الاسيوي يعلن شروط قبول روسيا وعودة المباريات الدولية في سوريا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456730-638203725222027761.jpg
2023-05-22 | 19:13
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أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، اليوم الاثنين، عن شروط قبول روسيا في حال أرادت الانضمام للاتحاد الآسيوي، وعودة المباريات الدولية في سوريا.
وقال الشيخ سلمان في تصريحات صحفية ان "عودة المباريات الدولية في سوريا مرتبطة بعدة نقاط سلمها الاتحاد الآسيوي لنظيره السوري من ناحية وجود مطار ورحلات من وإلى، بالإضافة إلى المنشآت والأمان قائلا في هذه النقطة "شخصيا شعرت بالأمان عندما زرت سوريا".
وأضاف: "بالنسبة لعامل الأمان في البلد، يترك هذا الملف للوفود الأمنية المشتركة من فيفا والاتحاد الآسيوي".
وأكد الشيخ سلمان أن "التحاق أستراليا بالاتحاد الآسيوي، رفع مستوى المنافسة، و"على المنتخبات التي تريد التطور أن تواجه منتخبات ذات مستوى أعلى وهو أمر إيجابي".
وأضاف: "بالنسبة لعامل الأمان في البلد، يترك هذا الملف للوفود الأمنية المشتركة من فيفا والاتحاد الآسيوي".
وعن موضوع ضم روسيا إلى الاتحاد الآسيوي قال: "سمعته في الإعلام مثلكم ولا يوجد أي خطاب رسمي من الاتحاد الروسي".
وأوضح: "بحال أراد الاتحاد الروسي الانضمام، فالأمر بيد الجمعية العمومية كما فعلت أستراليا عام 2005".
وأكد الشيخ سلمان أن "التحاق أستراليا بالاتحاد الآسيوي، رفع مستوى المنافسة، و"على المنتخبات التي تريد التطور أن تواجه منتخبات ذات مستوى أعلى وهو أمر إيجابي".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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