شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية إيمان الألفي تقترح توفير مادة عملية للأخصائيين بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة التعليم، للعمل على توفير مادة علمية من قبل المجلس القومى للطفولة لمجموعات من التربويين أو الأخصائيين الموجودين بالفعل داخل المدارس، حتى تمكنهم هذه المادة العلمية من توعية الأطفال والتواصل معهم بشكل مبسط.

وقالت "الألفى" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون موازنة المجلس القومى للطفولة والأمومة: "يوجد أطفال يتخوفون من فكرة الحديث مع أولياء أمورهم، لذلك أدعو أن يكون هناك تربويين يمتلكون المادة العملية للحديث مع الأطفال ويزيلون أى تخوف لدى الأطفال".