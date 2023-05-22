انتخابات تركيا.. أول تعليق من كليجدار بعد قرار دوغان دعم أردوغان

الشارقة - اميمة ياسر -

علق مرشح المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الإثنين، على إعلان سنان أوغان، دعمه لرجب طيب أردوغان في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، المرتقبة نهاية هذا الأسبوع.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة اليوم الإثنين، قال سنان أوغان: "سندعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 مايو".

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال كمال كليجدار أوغلو:

"بات واضحا من يقف بجانب هذا البلد الجميل، ومن يقف بجانب بيعه.. نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين. هذا استفتاء حقيقي.. ولا أحد يستطيع أن يخدع أحدا بعد الآن.. أدعو مواطنينا، البالغ عددهم 8 ملايين، وجميع شبابنا الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع، إلى التصويت."

وكان أوغان قد حصل على 5% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية.

ويمثل تحالف "أتا" أو "الأجداد" ذا الصبغة القومية، وينتمي إلى حزب "النصر"، الذي يعارض وجود اللاجئين في تركيا.

وحصل الرئيس التركي أردوغان على 49.52 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 44.88 بالمئة لأوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.