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انت الان تتابع خبر في المونديال.. تشكيلة ليوث الرافدين بمواجهة الاوروغواي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456738-638203821470313408.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-22 | 21:40
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تنشر الخليج 365، التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب بمواجهة منتخب الاوروغواي في أفتتاح مشواره بنهائيات كاس العالم دون 20 عاماً الجارية احداثها في الأرجنتين.
ويستعد منتخبنا الشبابي، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة اليوم الاثنين، لخوض أولى مبارياته في مشوار كأس العالم لكرة القدم دون 20 عاماً أمام منتخب الاوروغواي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
تشكيلة لعبة منتخبنا أمام نظيره الاوروغواي.
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