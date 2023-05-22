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في المونديال.. تشكيلة ليوث الرافدين بمواجهة الاوروغواي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456738-638203821470313408.jpeg

2023-05-22 | 21:40

في المونديال.. تشكيلة ليوث الرافدين بمواجهة الاوروغواي

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تنشر الخليج 365، التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب بمواجهة منتخب الاوروغواي في أفتتاح مشواره بنهائيات كاس العالم دون 20 عاماً الجارية احداثها في الأرجنتين.

ويستعد منتخبنا الشبابي، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة اليوم الاثنين، لخوض أولى مبارياته في مشوار كأس العالم لكرة القدم دون 20 عاماً أمام منتخب الاوروغواي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

 

تشكيلة لعبة منتخبنا أمام نظيره الاوروغواي.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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