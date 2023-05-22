انت الان تتابع خبر الهدنة في السودان تدخل حيز التنفيذ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدأت الهدنة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويفترض أن تستمر الهدنة 7 أيام قابلة للتجديد، تنفيذا لاتفاق وقعه ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع، يوم السبت، بمدينة جدة بوساطة سعودية أمريكية.



وأبلغ الطرفان الوسطاء السعوديين والأمريكيين التزامهما بعدم السعي وراء ميزة عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم تبادلا للقصف المدفعي وغارات جوية في وقت متأخر من ليل الأحد وفجر الاثنين، وذلك قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ.

يذكر أنه في 6 مايو بدأت في جدة محادثات مباشرة بين طرفي النزاع في السودان، وتبع ذلك توقيع اتفاق أولي بينهما في 12 مايو يتضمن تنفيذ التزامات إنسانية واستمرار محادثات جدة بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لقرابة 10 أيام بمراقبة أمريكية سعودية ودولية على أن تعقبه مشاورات أخرى لوقف دائم لإطلاق النار.

جدير بالذكر أن المعارك أوقعت منذ اندلاعها في 15 أبريل 2023 قرابة ألف قتيل غالبيتهم من المدنيين، ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.