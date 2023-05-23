اخبار العالم

مونديال الشباب.. العراق يخسر أمام الأوروغواي برباعية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مونديال الشباب.. العراق يخسر أمام الأوروغواي برباعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456741-638203916750949122.jpeg

2023-05-23 | 00:08

مونديال الشباب.. العراق يخسر أمام الأوروغواي برباعية

المصدر:

510 مشاهدة

خسر منتخب شباب العراق أمام نظيره الأوروغواي بأربعة أهداف خلال كأس العالم للشباب المقامة حالياً في الأرجنتين.

وتمكن منتخب الأوروغواي من تسجيل هدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل ثلاثة اهداف أخرىخلال الشوط الثاني.

 

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره التونسي يوم الجمعة المقبل.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا