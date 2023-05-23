انت الان تتابع خبر مونديال الشباب.. العراق يخسر أمام الأوروغواي برباعية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456741-638203916750949122.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-23 | 00:08
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خسر منتخب شباب العراق أمام نظيره الأوروغواي بأربعة أهداف خلال كأس العالم للشباب المقامة حالياً في الأرجنتين.
وتمكن منتخب الأوروغواي من تسجيل هدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل ثلاثة اهداف أخرىخلال الشوط الثاني.
ويلتقي المنتخب العراقي نظيره التونسي يوم الجمعة المقبل.
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