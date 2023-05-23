شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لمدة أسبوع.. بدء هدنة في السودان بعد موافقة الجيش السوداني والدعم السريع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وقف لإطلاق النار يستمر أسبوعا كان قد وافق عليه الطرفان المتحاربان في السودان؛ بهدف السماح بإيصال المساعدات، وذلك بعد ساعات من شن الجيش ضربات جوية مكثفة في أنحاء العاصمة الخرطوم على قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات اشتباكات وتحليق طائرات مقاتلة وإطلاق نار متقطع في أجزاء من الخرطوم مع بدء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه السبت.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، بعد معارك ضارية منذ 5 أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش.

وشهد الإثنين قتالا متواصلا لليوم السابع والثلاثين على التوالي، دفع سكان الخرطوم البالغ عددهم 5 ملايين نسمة تقريبًا لملازمة منازلهم وسط اقتتال وحرّ شديد ومعظمهم محرومون من الماء والكهرباء والاتصالات.

وعلى الرغم من استمرار القتال خلال اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار، فهذه هي الهدنة الأولى التي يُجرى الاتفاق عليها رسميا بعد إجراء مفاوضات.

ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.

وأحيا الاتفاق الآمال في توقف الحرب التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألفا فروا إلى الدول المجاورة، مما يهدد بزعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.

وقال فولكر بيرتيس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، إن وقف إطلاق النار يجب أن يسمح للمدنيين بالتحرك ويتيح وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف في إفادة بمجلس الأمن الدولي في نيويورك: "هذا تطور يستحق الترحيب، مع أن القتال مستمر وتحركات القوات مستمرة حتى اليوم، رغم التزام الجانبين بعدم السعي لتحقيق ميزة عسكرية قبل سريان وقف إطلاق النار".

وقال سكان، الاثنين، إن ضربات جوية وقعت في الخرطوم وأم درمان وبحري، وهي المدن الثلاث التي تشكل ولاية الخرطوم. وأضافوا أنه أمكن سماع دوي اشتباكات في وسط مدينة الخرطوم.

وقالت سلمى عبد الله، وهي من سكان حي الرياض في الخرطوم: "الوضع مروع. الطائرات تقصفنا من كل جانب، ومن عنف اهتزاز أبواب المنزل نشعر وكأننا سنموت اليوم".