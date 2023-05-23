شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكارثي: الاجتماع مع بايدن كان "بنّاء" لكن دون اتفاق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه "لم يتم بعد التوصل لاتفاق" حول سقف الدين العام.

وكان بايدن أعلن، الإثنين، في مستهلّ اجتماع في البيت الأبيض مع مكارثي، أنه "متفائل" بإمكان توصّلهما إلى اتّفاق يجنّب الولايات المتّحدة التخلّف عن السداد.

وقال بايدن: "أنا متفائل بأنّنا سنحرز تقدّمًا".

في حين قال مكارثي إنّه يأمل "أن نتوصّل إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم".

ولم يتبقّ أمام الولايات المتحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام تحت طائلة تخلّفها لأول مرة في تاريخها عن سداد مستحقات ديونها.