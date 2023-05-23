شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعلق على حديث مجموعة السبع عن الترسانات النووية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، إن حديث مجموعة السبع عن الترسانات النووية هدفه الوحيد هو ممارسة ضغوط نفسية وعسكرية وسياسية على موسكو وبكين.

وفي أول بيان على الإطلاق بشأن نزع السلاح النووي يصدر في قمة لمجموعة السبع، دعت المجموعة مؤخرا روسيا والصين إلى إبداء قدر أكبر من الشفافية بشأن ترسانتيهما النوويتين على غرار خطوات اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وتعليقا على ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف المسؤول المعني بالحد من التسلح إن البيان يعكس نبرة المجموعة المعادية لروسيا والصين.

ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن ريابكوف القول "لدى المرء انطباع بأن حديث الغرب حول موضوع حجم ترساناتهم النووية له هدف واحد: ممارسة ضغوط نفسية وعسكرية وسياسية على روسيا والصين".

وتابع "ومن الواضح أن وراء ذلك رغبة مَرضية لتشويه سمعة بلداننا".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب مواقف غاضبة من الصين وروسيا إزاء قمة مجموعة السبع والتصريحات المتعلقة بكل منهما حول عدد من القضايا. ووصفت موسكو القمة بأنها "حاضنة" للهستيريا المعادية لروسيا والصين.