شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون جديد يحظر اصطحاب الحيوانات الخطر بالأماكن العامة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيا، اصطحاب الحيوانات الخطرة إلى الأماكن العامة.

ونصت المادة رقم 3 من مشروع القانون علي:" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

كما نصت المادة 4 علي:" يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأشارت المادة 5 إلي أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.