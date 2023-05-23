شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خطة النواب" تناقش موازنة البرامج والأداء لعدد من الجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 13 اجتماعًا الأسبوع الجاري لاستعراض مشروع موازنة 2023/2024، ويتضمن جدول الأعمال لليوم الثلاثاء 3 اجتماعات، وذلك لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات: -ديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي -جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادى الجديد. -(ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك عن العام المالى 2023/2024.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز