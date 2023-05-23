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اليوم.. "خطة النواب" تناقش موازنة البرامج والأداء لعدد من الجهات

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 13 اجتماعًا الأسبوع الجاري لاستعراض مشروع موازنة 2023/2024، ويتضمن جدول الأعمال لليوم الثلاثاء 3 اجتماعات، وذلك لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات:

 

-ديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي

 

-جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادى الجديد.

 

-(ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك عن العام المالى 2023/2024.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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