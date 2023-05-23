شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسات لجنة الصناعة بالحوار الوطنى اليوم.. تعرف على أجندة أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، اليوم الثلاثاء على مستوى المحور الاقتصادي، وتشمل جلستان للجنة الصناعة، برئاسة المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، والنائب أحمد بهاء شلبي المقرر المساعد.

وتتضمن قضايا لجنة الصناعة:

-أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

-أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

-دور الدولة في التنمية الصناعية.

-سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وجاء في لائحة سير الإجراءات، أن تبدأ الجلسات الأولى للحوار بالسلام الوطني، ثم بكلمة من المقرر العام للمحور أو المقرر المساعد بحسب الأحوال، ثم يحدد مقرر الجلسة الهدف من الجلسة وتذكير الحاضرين بمحددات وضوابط الحوار واستعراض جدول أعمال الجلسة وخط سيرها، ويحضر كل لجنة عدد مناسب من المشاركين في حدود ثلاثين مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة، ويُراعى استمرار المشاركين في أعمال اللجنة إلى حين انتهاء القضايا والمسائل التي اشتركوا في مناقشتها ورفع مخرجاتها إلى المحور العام.