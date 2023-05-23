انت الان تتابع خبر برلمان أمريكا ينتقد بايدن بقضية سداد الدين: تجاهل الازمة وتقاعس عن العمل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واوضح مكارثي في تغريدة له: "بقي فقط 10 أيام قبل حلول تخلف بايدن عن سداد الدين القومي، لقد تجاهل الأزمة التي تلوح في الأفق لأشهر، رغم دعواتي المتكررة للمفاوضات، بسبب تقاعسه عن العمل، نراه يخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي".وشدد على أنه دعا إلى "إجراء مفاوضات بشأن الدين الوطني في منتصف كانون الثاني، لكن الرئيس بايدن لم يستجب، وفقط في منتصف ايار اعترف بأن هذا الحوار كان ضروريا".

وقد الرئيس الاميركي جون بايدن مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي اجتماع مفاجئا مساء أمس الاثنين في البيت الابيض لمناقشة موضوع الدين القومي.

وقال مكارثي لدى خروجه من الاجتماع: "كانت لغة الحوار أفضل من المناقشات السابقة ومثمرة، ولكنه أكد على عدم وجود اتفاق حتى الآن".

وأضاف أنه يتوقع مواصلة المحادثات بشكل يومي مع بايدن حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت في رسائل إلى الكونغرس من أن الولايات المتحدة ستكون على الأغلب مع حلول 1 حزيران، غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل إذا لم يأذن المشرعون بزيادة حدود الاقتراض قبل حلول ذلك التاريخ."

ويبلغ سقف الدين الأمريكي الحالي 31.4 تريليون دولار، وتم الوصول إلى هذا الرقم في حزيران الماضي، عندما اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية تتضمن تعليق المساهمات في الصناديق الاجتماعية لموظفي الدولة.

