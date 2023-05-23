انت الان تتابع خبر بمناسبة زفاف الأمير الحسين.. نجوم الفن يحيون حفلا جماعيا مجانيا في الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صفحة "زوروا الأردن"، فإن الحفل الذي سيجمع بالإضافة إلى حسني وعلامة، كلاً من أحمد سعد، وديانا كرزون وزين عوض، سيقام في ستاد عمّان الدولي، بالعاصمة عمّان، يوم الإثنين 29 أيار 2023.

وأوضحت الصفحة أن الحفل سيبدأ في الساعة 8 مساء، وستغلق الأبواب مع بدئه، وطالبت المسجلين بالحضور إلى الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات، حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.

وأشارت إلى أن الدخول سيكون مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل. كما تتوافر حافلات نقل مجانية إلى الحفل.

وضمن استعدادات الأردنيين لزفاف ولي العهد، أقامت سيدات قرية النقع، حفلة حناء، للأمير العريس الذي يعقد قرانه في الأول من حزيران المقبل.



بدورها، شاركت الملكة رانيا العبد الله متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو لتجهيزات ليلة الحناء، التي تسبق حفل زفاف نجلها الأمير الحسين.

ووثَّق الفيديو تجهيزات ليلة الحناء، وتظهر فيه سيدات منهمكات في حياكة التطريزات التراثية، بينما شابات أخريات يعملن على صنع المكرميات الأنيقة.

