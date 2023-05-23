شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى للنواب: إنفاق 116 مليار جنيه على900 مشروع بالتعليم والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما تنفقه الدولة علي البحث العلمي أصبح جليا والجميع يلمسه ويراه على أرض الواقع.

وأشار "عاشور" خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة التعليم العالي، إلي أن ما حدث في الجامعات الجديدة بكل انواعها إنجازات عظيمة للدولة المصرية.

وأكد أن هناك استثمارات مباشرة خلال الـ 3 سنوات الماضية، 116 مليار جنيه تمثل فى أكثر من 900 مشروع أغلبها الإنفاق فيها يتم علي الجامعات الحكومية، موضحا أنه تم استكمال 6 جامعات تكنولوجية، كما أنه جاري إنشاء كليات للذكاء الاصطناعي وجامعة يابانية.

ويستعرض الوزير ما تم تنفيذه في بقطاعي التعليم والبحث العلمي.