شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز قاعات الحوار الوطنى لبدء جلسات المحور الاقتصادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع فريق عمل الحوار الوطنى اللمسات النهائية وتجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّباً لانطلاق اليوم الثاني في الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطنى.

ويواصل الحوار الوطني اليوم مناقشته، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات، ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة ما يلي:

أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط:

"الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".

دور الدولة في التنمية الصناعية.

سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، ما يلي:

الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.

‎مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.