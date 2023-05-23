شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات ورئيس وزراء أستراليا يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، بحثا فيه علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وأستراليا، وإمكانيات دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز مصالحهما المشتركة.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي تعزيز العمل المشترك بين الإمارات وأستراليا لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية البناءة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بما يسهم في ترسيخ العلاقات المتنامية المتينة التي تجمع البلدين.

وتناول الجانبان في الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها خاصة قضية التغير المناخي، ودور الإمارات وريادتها في جهود التصدي لهذه الظاهرة برئاستها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ كوب 28 في نهاية العام.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي عن شكره وتقديره لرئيس الدولة على جهود الإمارات في إجلاء الرعايا الأستراليين من السودان، وأفغانستان، ضمن جهودها الإنسانية في إجلاء العالقين من عدد من الدول، مشيدًا بالكفاءة التي أبدتها مختلف الجهات المعنية في الدولة والتسهيلات التي قدمتها لتأمين سلامتهم ونقلهم.