شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلاميون سودانيون يُشيدون بدعم الإمارات لبلادهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد إعلامييون من السودان بجهود ومبادرات الإمارات الإنسانية لإغاثة مواطنيهم ومساعدتهم في ظل الأزمة التي يعيشها السودان بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي خلفت أزمة إنسانية خانقة.

وقالت الإعلامية السودانية عايدة عبد الحميد: "الإمارات من الدول الرائدة في العالم في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، وهو ما أظهرته بوضوح جهودها لدعم وإغاثة السودانين" وأضافت "لا شك في أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لعبت دورًا حاسمًا في نجدة الشعب السوداني وتخفيف معاناته، وساهمت في تحسين ظروف المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية للسودانيين". وفقا لموقع 24



من جانبها، أثنت الإعلامية مروة السنهوري، على الجهود الإنسانية الإماراتية، التي تشكل مثالًا حقيقيًا على قيم العطاء والمحبة التي غرسها الآباء المؤسسين في أبناء زايد الخير، مؤكدة أنها خففت على السودانيين وحدت من معاناتهم، بسب الأزمة الراهنة.

أما الإعلامي السوداني بدر أحمد، فأكد الموقف الإماراتي المشرف بجانب السودان ليس مفاجئًا وهي التي كانت دائمًا داعمة للسودان في مختلف الظروف التي مر بها في الماضي.