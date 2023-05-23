شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي للنواب: إجمالى موازنة الوزارة تزيد عن 99 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي 2023/2024 وصلت ل 99 مليار و683 و217، مقسمة علي التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "عاشور" خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة:" الموازنة زادت علي العام المالي حوالي 16%".

وأشار إلي أن 90% من الموازنة موجه لخدمة المجتمع سواء في العملية التعلمية أو الصحية، موجه الشكر إلي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي دعمها للوزارة ".