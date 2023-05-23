اخبار العالم

وزير التعليم العالي للنواب: إجمالى موازنة الوزارة تزيد عن 99 مليار جنيه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي للنواب: إجمالى موازنة الوزارة تزيد عن 99 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي 2023/2024 وصلت ل 99 مليار و683 و217، مقسمة علي التعليم العالي والبحث العلمي. 

 

وقال "عاشور" خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة:" الموازنة زادت علي العام المالي حوالي 16%".

 

وأشار إلي أن 90% من الموازنة موجه لخدمة المجتمع سواء في العملية التعلمية أو الصحية، موجه الشكر إلي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي دعمها للوزارة ".

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا