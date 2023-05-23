شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسات الحوار الوطنى لمناقشة دور الدولة فى التنمية الصناعية ومحفزات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، لليوم الثانى، من الأسبوع الثانى، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات.

وتناقش لجنة الصناعة ما يلي:

أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط:

"الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".

دور الدولة في التنمية الصناعية.

سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، ما يلي:

الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.

‎مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.