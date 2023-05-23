شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسات الحوار الوطنى لمناقشة دور الدولة فى التنمية الصناعية ومحفزات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، لليوم الثانى، من الأسبوع الثانى، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات.
وتناقش لجنة الصناعة ما يلي:
أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط:
"الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".
دور الدولة في التنمية الصناعية.
سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، ما يلي:
الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
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