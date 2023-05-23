شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسة لجنة الاستثمار ضمن أعمال المحور الاقصادى بالمحور الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت منذ قليل، مناقشات لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" بالحوار الوطني، ضمن لجان المحور الاقتصادي.

ومن المقرر ان تناقش اللجنة، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

كما تناقش محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا

وقال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطنى، أن ما قامت به الدولة المصرية منذ 2014 من إصلاحات اقتصادية يجب أن يكون محل اشادة.

واضاف: الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي حققت طفرة في البنية التحية، كما تم القضاء على فيروس سي والإرهاب، وحققت حياة كريمة للمواطن.