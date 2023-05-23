شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجبالى: التضخم والبطالة على رأس أولويات المحور الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، إن طرح موضوع الاستثمار ضمن مناقشات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي له 3 أهداف هي مكافحة التضخم وعلاج البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.

وأوضح الجبالي، خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي، أن معدلات النمو في مصر تنمو بما لا يقل عن 8٪، وهو الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة 20 إلى 30٪، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو 15٪.

ونوه بأن الحكومة أعلنت رغبتها في الوصول إلى نسبة 65٪ في قطاع الاستثمار، مبينا أن الاستثمار الأجنبي ليس فقط الاستثمار الداخل وإنما الاستثمار الخارج أيضا.

وأضاف أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تزيد بشدة في السنوات الأخيرة، لذلك نتطلع خلال هذا الحوار لتوصيات ليس فقط لرصد الواقع لكن لحلول عملية في كافة المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية وأهمها قطاعي الزراعية والصناعية.