شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: نعمل على النهوض بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم احمد بهاء شلبي المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعوة للحوار الوطني كما أشاد بجهود مجل الامناء في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار.

وأضاف شلبي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة:" لدينا تحديات وقتيه مثل توافر المواد الخام وعندنا تحديات نطالب بها منذ عقود مثل القضاء على البيروقراطيه وتوفر الأراضي الصناعية.

وشدد شلبي، على ضرورة تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة، معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.