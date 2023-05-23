شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر الصناعة بالحوار الوطنى: نستهدف زيادة مشاركة القطاع فى الاقتصاد لـ 33% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بهاء دميترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الصناعة تهم كل مواطن فى مصر، ومن ثم فإن شمولها ضمن مناقشات الحوار الوطنى خطوة هامة خاصة فى ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصرى، حيث إن آخر نسبة مساهمة لها كانت 16% وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بالطموحات التى تستهدف أن تكون نسبة 33% كنسبة طبيعية متماشية مع عدد من السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى جلسة الصناعة بالحوار الوطنى فى ضوء مناقشات المحور الاقتصادى اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف وجود رؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وخاصة الاستثمار الصناعى على أرض الواقع المصرى.

وتقدم مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوة الحوار الوطنى والجهد الذى بذل من مجلس الأمناء للحوار على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة من أجل أن نكون أمام هذا المشهد الذى يشارك فيه الجميع من رؤية متكاملة يقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.