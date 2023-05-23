انت الان تتابع خبر كربلاء.. الفلاحون يتطلعون لتسويق محاصيلهم في السايلوات الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تستمر الخطة التسويقية لمحصول الحنطة في محافظة كربلاء المقدسة لهذا العام وسط اشادات من قبل فلاحين بتسهيل الاجراءات التي وضعتها الجهات المعنية بأستلام محصوله.

الجهات الحكومية بدورها أكدت ان هناك تطورا واضحا بمجال الزراعة في المحافظة من خلال زيادة انتاج محصول الحنطة لهذا العام.

وتبقى المهمة الأصعب هي تسويق المحصول للسايلوات الحكومية و َصرف مستحقات الفلاحين لحين الموسم الزراعي المقبل.