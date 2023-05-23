انت الان تتابع خبر رجوة بعيوننا.. تفاصيل شيقة في حفل "حنّاء" أقامته الملكة رانيا (صور) والان مع التفاصيل
وارتدت العروس ثوبا أبيض زين بتطريز ذهبي وتوشحت بغطاء أبيض كذلك، بينما كانت والدتها في استقبالها إلى جانب الملكة رانيا وعدد من أفراد عائلتها.
وخلال حفل العشاء، رحبت الملكة رانيا بضيفاتها ملقية كلمة مؤثرة خاطبت فيها العروس رجوة قائلة: "وأخيرا صار عندي كنّة.. رجوة هي رجائي إلى الله للأمير حسين"، وتابعت: "بتعرفوا البنت من أمها وأم فيصل جوهرة.. فيه أحلى من هالعروس.. رجوة بعيوننا".
ولم تخف الملكة الأردنية تأثرها بزواج ابنها الأمير قائلة: "حسين هو فرحتي الأولى وابني البكر وكنت دائما أحلم أشوفه عريس".
واستذكرت الملكة رانيا العبد الله خلال كلمتها، وعداً كانت قد قطعته على الراحل الملك الحسين بن طلال، بأن ينشأ الحسين الابن على نهج الحسين الجد، وقالت: "لقد وفيت بوعدي".
ونقلا عن CNN بالعربية، الاحتفال الذي بدأت تحضيراته قبل نحو شهرين ونصف، الذي أحيته فرقة "حليم للموسيقى" التي استحضرت روح الشرق والتراث العربي بآلاتها الوترية، كما شاركت بمغناة فنية كلا من ديانا كرزون وزين عوض بصحبة فرقتين نسائيتين للتراث الشعبي.
وعلى وقع موروث شعبي قديم في الافراح الأردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة، انشأت مقصورة هندسية الشكل، صممت خصيصا للاحتفال في الهواء الطلق فيما يعرف بمضارب بني هاشم، اكتست العلية بسنابل القمح الذهبية المجففة والمصابيح المتلألئة، كما انتشر عبق القهوة العربية والبخور بين الحضور وأظهرت التصاميم الخشبية المزركشة بالحبال ترابية اللون والمجدلّة طوليا، والمشغولات اليدوية بفن المكرمية عدا عن أطباق القش الملونّة بالأحمر والأزرق والترابي، بهجة أردنية جمعت إبداعات وفرحة من صنعوها.
وطافت 9 من الشابات في أرجاء ليلة الحنّاء، محمّلات بسلال القش والحنة بمختلف أنواعها ليزيّن أيادي النسوة بنقش الحنّة.
كما زينت جلسات الحضور وطاولات العشاء، الأواني النحاسية المنقوشة وسلال القش وورود الجوري المنثورة وبتلات الفرنقل الأبيض، عدا عن أوراق نبتة الكركديه المجففة، وحبات الورد المحمدي الليلكي اللون، وكذلك أغصان شجر الزيتون وأعواد القرفة العطرة.