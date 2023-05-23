انت الان تتابع خبر رجوة بعيوننا.. تفاصيل شيقة في حفل "حنّاء" أقامته الملكة رانيا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزفت رجوة بعد وصول الملكة رانيا وأفراد العائلة الملكية بمن فيهم الأميرة إيمان والأميرة سلمى، مع منثور الورد الجوري وعلى أنغام أهزوجة تراثية كتبت خصيصا وغنّتها الأردنية نداء شرارة.

وارتدت العروس ثوبا أبيض زين بتطريز ذهبي وتوشحت بغطاء أبيض كذلك، بينما كانت والدتها في استقبالها إلى جانب الملكة رانيا وعدد من أفراد عائلتها.

وخلال حفل العشاء، رحبت الملكة رانيا بضيفاتها ملقية كلمة مؤثرة خاطبت فيها العروس رجوة قائلة: "وأخيرا صار عندي كنّة.. رجوة هي رجائي إلى الله للأمير حسين"، وتابعت: "بتعرفوا البنت من أمها وأم فيصل جوهرة.. فيه أحلى من هالعروس.. رجوة بعيوننا".

ولم تخف الملكة الأردنية تأثرها بزواج ابنها الأمير قائلة: "حسين هو فرحتي الأولى وابني البكر وكنت دائما أحلم أشوفه عريس".

واستذكرت الملكة رانيا العبد الله خلال كلمتها، وعداً كانت قد قطعته على الراحل الملك الحسين بن طلال، بأن ينشأ الحسين الابن على نهج الحسين الجد، وقالت: "لقد وفيت بوعدي".

