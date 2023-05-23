شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صناعة النواب" خلال جلسة الحوار الوطنى: نحتاج قانونا موحدا للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "إننا بحاجة لتعديل التشريعات المنظمة للصناعة كونها مر عليها أكثر 70 عاما ولا تتماشي مع التغيرات الحديثة".

وأضاف معتز محمود أن الصناعة بحاجة لرؤية متكاملة ويتم الاستفادة من المواد الخام وتدخل في الصناعات كما يحدث في العديد من الدول.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إصدار قانون صناعة موحد، ويتم الاستماع لجميع القطاعات المعنية ولابد من مناقشتها مع جميع الجهات المختصة بالصناعة بكافة مراحلها والاستماع لرؤيتها فيما يخص القانون حتي لا يحدث تضارب

وأضاف معتز محمود خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني أن من الممكن أن يتم دراسة مقترح خاصة بضرورة الاستفادة من الغاز المصري وهل بيعه بالسعر العالمي أفضل أم يتم مده للمصانع بسعر مناسب لتصنيع مواد ومنتجات يتم استيرادها من الخارج.