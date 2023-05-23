شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار: مصر نجحت فى جذب 22 مليار دولار خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، إن الدولة المصرية خلال العام الماضي 2022، نجحت في جذب 22 مليار دولار استثمارات للسوق المحلي، وهذا رقم تاريخى لم يحدث للاقتصاد المصري من قبل.

وقال هيبة خلال كلمته بجلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الاستثمارات التي دخلت مصر العام الماضي ، كبيرة، ولكن شهدنا خروج 13 مليار دولار من مصر بينهم 11 ونصف مليار دولار من قطاع البترول وهذا من طبيعة هذا القطاع، وأصبح الرقم الناتج 8.9 مليار دولار صافي استثمار مباشر، وهو أعلى رقم خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الاقتصاد المصري لديه قدرات "جامدة جدا".

وذكر أن أغلب المداخلات بالجلسة، تركز على التحديات والمشكلات رغم أنها معروفة، ويجب التركيز على الحلول وآليات التنفيذ.

وقال: " لدينا مشكلة في إجراءات تنفيذ القرارات التي تصدر، وفى أغلب الأوقات يكون مسئول التنفيذ غير مدرك للقرار وكيفية تنفيذ، مشددا على أنه يجب على الجهات المعنية التواصل مع مسئولى تنفيذ القرارات، وذلك لإيضاح إجراءتها".

وأوضح هيبة، أن القرارات التى صدرت من الحكومة يتم متابعتها بشكل يومى، ومنها على سبيل المثال، منح إقامات للأجانب عند تأسيس شركته في مصر، بمجرد تقديم الطلب، موضحا أن القرار صدر من وزارة الداخلية.

وشدد على ضرورة أن يكون لدينا رؤية مستقبلية إلى أين نريد أن نذهب، قائلا: "لقد كان لدينا هوية اقتصادية في الماضى؛ لكن لم يتم تطويرها؛ ومصر ظلت لفترة منعزلة عن الاقتصاد العالمى، لكن الآن أصبح هذا منعدما".

وتحدث عن الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأضيف إليه ريادة الأعمال، وتم التوصية بإنشاء وحدة دائمة تحت رئاسة الوزراء وعضوية الجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمارات، لتكون قبلة ريادة الأعمال في مصر، ووضع أطر تنفيذية بشكل فعال، والاتجاه نحو الرقمنة.