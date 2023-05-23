شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز المستثمرين وتحديد الأولويات.. أبرز مقترحات نيفين الطاهرى بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين الطاهرى، الخبير الاقتصادى ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تحديد الأولويات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، على أن تتضمن تلك الأولويات، الاهتمام بالمستثمر الداخلى، حيث يمثل ذلك رسالة ودافع لتواجد المستثمر الخارجي.

وقالت خلال كلمتها بجلسة الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن الشركات الناشئة قاطرة هامة فى الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر.

وشددت نيفين الطاهرى الخبير الاقتصادى، على أهمية التعليم والاستثمار فى جذب السياح إلى مصر، لأن قطاع السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد.

وأضافت أنه يجب تقليل الاستيراد من خلال دعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين.