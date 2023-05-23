شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة القضية السكانية: الحوار الوطنى يهدف لبناء جسور ومواجهة المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية، إن الحوار الوطنى هدفه الرئيسى بناء جسور من الثقة لمواجه المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأهمها القضية السكانية.

وأكدت فى حوارها فى برنامج "8 الصبح " علىdmc وجود آراء متباينة وسياسات متعلقة بالحد من الزيادة السكانية والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وكيفية جعل الزيادة السكانية ثمار للتنمية، ودراسة المتابعة وتقييم التدخلات التى تقوم بها وزارة التضامن من برامج اجتماعية، ومناقشتها الخميس القادم فى اجتماعات الحوار الوطني.

وأشارت إلى وجود تحدى رئيسى، ومقترحات مختلفة وحلول متباينة للبرنامج السكانى فى مصر، فى المادة 41 التى نص عليها الدستور، وترجمة هذه المادة الدستورية لتشريعات وإجراءات للتقييم والمتابعة ووجود محفزات إيجابية، وعمل الدولة على أن تكون اختيارات تنظيم النسل من الأسرة، مع تعاون باقى الأطراف من خدمات طبية.

أوضحت وجود توصيات يتم مناقشتها فى الحوار الوطنى، منها اتاحة البحث العلمى فى محافظات الريف والصعيد ولما هى فى مقدمة الزيادة السكانية، واتاحة حملات توعوية وتناسبها للمجتمع حاليا، التحلى بالقدرة والشجاعة فى الحوار حول الصحة الإنجابية، وجود محفزات، مواكبة التشريعات والاستراتيجيات حول الزيادة السكانية حول الزواج المبكر وعمالة الطفل، وتأثير الزيادة السكانية على الواقع الاجتماعى والاقتصادي.