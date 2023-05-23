شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى للنواب: الدولة تعمل على تحقيق العدالة بالقطاع فى الأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل على عدالة التعليم العالى والبحث العلمى فى جميع الأقاليم.

وقال "عاشور" خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة:" كل المحافظات بها جامعات لأن الجامعات تبنى وتنمى المجتمعات".

وأضاف: "يوجد طفرة فى الأنشطة الطبية والصحية فى الصعيد وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وافق على إنشاء جامعتين بالصعيد" مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح جامعة الغردقة خلال الأيام القليلة المقبلة ".

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعمل وفقا للظروف الحالية من أزمة اقتصادية، مضيفا:" هناك اختيار للمشروعات التى لها الأولوية".

ومن جانبه أوصى النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب بزيادة المخصصات المالية لبند المستلزمات والأدوية بالمستشفيات التابعة للجامعات.

وقال "سالم" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لها:" هناك أهمية على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية لمواجهة متطلبات المرضى بشكل دائم لأننا نواجه مشاكل نقص المستلزمات وانتظار المرضى لوقت طويل حتى يتم إجراء العمليات لهم" مشيرا إلى نقص المستلزمات العامة ومستلزمات بنك الدم وبعض محاليل الغسيل الكلوى بمستشفى جامعة سوهاج مطالبا دعمها وتوفير الاحتياجات لها سريعا".

وجه "سالم" خلال كلمته سؤالا عن المبلغ المطلوب لبند الأدوية والمستلزمات والمقترح له.

وأجاب الدكتور وليد عبد المحسن أمين المجلس الأعلى للجامعات، قائلا أنهم طلبوا 8 مليارات جنيه واعتمدوا لهم 4.6 مليار جنيه".

وأكد "سالم" على ضرورة دعم البند بمبلغ 3 مليارات جنية وتوفير أى دعم لهذا البند فى حالة الاحتياج خلال العام المالي".

كما تحدثت وكيل لجنة الخطة عن اهتمام الدولة الآن بالأوضاع والأبحاث البيئية والاقتصاد الأخضر، مضيفا:" ورغم ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج بتاريخ 26/2/2021 ورغم ذلك لم يتم التفعيل للقرار حتى الآن ".

وأجاب دكتور مصطفى رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات على هذا السؤال قائلا:" سيتم التواصل مع جامعة سوهاج لبحث الأمر والعمل على سرعة تفعيله".

وطالب سالم وزير التعليم العالى ضرورة الإسراع بنقل الأصول الخاصة بمستشفى الأطفال من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جامعة سوهاج حتى تتمكن الجامعة من الاستفادة منها وبدء تشغيلها وتفعيلها مثل ما حدث بمستشفى جامعة سوهاج الجديدة.

وعقب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى قائلا إنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك".

ويواصل وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة استعراض موازنة الوزارة للعام المالى 23/24.