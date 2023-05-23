ممثل مستقبل وطن بالحوار الوطنى: نستهدف تحول مصر لدولة رئدة فى الصناعة

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن، إن الهدف من رؤية الحزب فى قطاع صناعة من ذلك أن تكون مصر الرائد فى المنطقة.



وأشار إلى أن ما قام به الرئيس من اقامة بنية أساسية وشبكة الطرق وخطة التطوير، ذلك مهد الطريق للنهضة، مما يغطى حاجه البلد من تغطية السوق، والتصدير للخارج.

وأكد أنه يجب الأخذ بالتجارب الناجحة من تأجير الأراضى، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة ترخيص تلك الأراضي.

وأكد أن الحزب يناشد بتطوير صناعة البرمحيات، والصناعات الهيدروجينية، وكذا التأكيد على أن الصناعة تحتاج لأسواق لترويجها خاصة الداخلية والخارجية، وأهمية دعم المعارض، وتأهيل القوى البشرية وتأهليها لتكون اساس الصناعى، والاستفادة من منطقة مصر وموقعها بين الدول، فى التطوير الصناعي.