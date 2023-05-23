شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل المصرى الديمقراطى بالحوار الوطنى يطالب بالحد من تصدير المواد الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد خليل، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المدنية، إن الصناعة ملف حيوى وحين الحديث عن القطاع يجب القاء الضوء على ملف التصنيع، متابعا:" التصنيع يعنى الإرتقاء وتعميق الصناعة التحويلية، إضافة لمزيد من الإجراءات والقرارات بشأن رأس المال المنوط به النهوض بالتصنيع".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وطالب خليل ، وضع آلية لتخصيص الأراضى، وإشراك اتحاد الصناعات مع كافة الجهات للتيسير على المصنعين، وإصدار تقرير دورى بالمشاكل وكيفية التعامل معها سواء بالحل أو الحاجة لوضع مقترحات خارجية للتعامل مع هذه الملاحظات

وشدد خليل على الحد من تصدير المواد الخام، على أن يتم التوسع فى إنشاء الصناعات التى تستخدم المادة الخام، والصناعات التكميلية والصناعات الوسيطة، لافتا إلى أن هناك صناعات يتم تصديرها وفى نفس الوقت نستورد صناعات مثيلة لها، ومن ثم يجب الوقوف على هذا الأمر، وأن ملف الصناعة يتطلب مزيد من تضافر الجهود، إضافة لأهمية مشاركة ممثلى الاتحادات الصناعية والنقابات العمالية فى القرارات المرتبطة بالصناعة ، على أن تكون المشاركة من خلال تمثيل حقيقى ولس شكليا، مع أهمية مراجعة القرارات وجودتها وكفاءتها المتعلقة بالصناعة ووضع وآلية للتظلم منها، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات قائم بدوره وننتظر المزيد، وضرورة إنشاء اتحادات وروابط للعمال فى المناطق الصناعية لتنظيم العمالة وضبط سوق العمل وتوفير العمالة الماهرة.

وشدد على ضرورة وضع حزمة للحوافر التصديرية، والعمل على نشر ثقافة التوسع فى هذا الملف.