شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: الصكوك السيادية حل سحرى لمواجهة المشكلات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد عبد الحكيم، ممثل حزب الاتحاد، بجلسات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية صكوك التمويل السيادية، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بالصكوك السيادية صدر في 2013 ثم 2021، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن.

وقال خلال كلمته بجلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن اجمالي اصدارات الصكوك في العالم 1.7 تريليون دولار، منذ 2001 حتى الآن ، بينهم 173 مليار دولار عام 2021، ويوجد أكثر من 70 دولة تتعامل بنظام الصكوك الذي يعتبر حل سحري للاقتصاد، فهو الحصان الرابح لحل أزمات الدول، والصكوك قد تغني مصر عن الاقتراض وصندوق النقد.

كما شدد على ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المصرية في الخارج، بما يحقق رؤية الدولة في زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار ، مطالبا بضرورة الاسراع في إصدار عملية رقمية موحدة والسماح بعمليات التعدين الرقمية، واستغلال الفائض في الكهرباء خاصة أن هناك دول عربية عديدة بدأت الاتجاه في هذا الصدد.