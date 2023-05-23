شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المشروعات الصغيرة: كيف نستهدف تصنيع سيارة ونحن نستورد فرشاة الأسنان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة فى الصعيد تعانى كثيرا، مؤكدا أن السوق المصرى مفتوح، ورأس المال المحلى قائم وموجود، ومن ثم مقومات الصناعة موجودة، ولكن ماذا تريد الدولة من الصناعة.

وأكد السقطى، إن الإجابة إلى سؤال ماذا تريد الدولة من الصناعة بمثابة خارطة حقيقة لبداية دعم الصناعة الوطنية، ووضع رؤية وأهداف، خاصة وأن عدم وجود رؤية يتسبب فى ارتباك شديد للمستثمرين، ولهذا يجب على الدولة أن تحدد ماذا تريد من الصناعة المصرية.

وتابع السقطى:" لمضاعفة الصناعة يجب مضاعفة الأراضى الصناعية، هذه المضاعفة تتطلب توفير 10 تريليون جنيه، وبما أن هذا الرقم الكبير غير متوفر يجب علينا تعظيم الاستفادة من الأراضى الصناعية القائمة التى يوجد كثير منها غير مستغل على الرغم من تمتع هذه الأراضى بكامل المرافق.

وشدد السقطى، على ضرورة تحديد ولاية الجهات التى تراقب على القطاع، قائلا:" كيف سنصنع سيارة ونحن نستورد فرشاة الأسنان؟، لافتا إلى أن تكلفة البيروقراطية أعلى من تكلفة الضرائب الموجودة، ومن ثم يجب إزالة البيروقراطية من القطاع الصناعى على وجه التحديد.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.